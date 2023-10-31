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Snickers çikolata çubukları ve atıştırmalıklarıyla tanınan bir markadır. Pek çok kişi, Snickers'ın hangi ülkenin malı olduğunu merak etmektedir. İşte detaylar:

Snickers, ABD merkezli çok uluslu bir şirket olan Mars tarafından üretilmektedir. Mars Snickers, 1911 yılında Franklin Mars tarafından kurulmuştur. Dolayısıyla Snickers, Amerika Birleşik Devletleri'nin ürünlerinden biridir.

Snickers'ın İsrail ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Snickers, dünya genelinde yaygın bir atıştırmalık markası olup, farklı ülkelerde tüketilmektedir.

Snickers'ın tadını çıkarmaya devam edebilirsiniz, çünkü bu lezzetli çikolata çubukları Amerika kökenli bir üründür.