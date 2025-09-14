Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar, vatandaşları hazırlıksız yakalanmamaları konusunda uyardı.

Tahminlere göre, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüksek rakımlı alanlarda kar yağışları bekleniyor. Rize, Trabzon ve Erzurum yaylalarının beyaza bürünebileceği, sıcaklıkların sıfırın altına ineceği öngörülüyor.

Meteoroloji uzmanları, ani hava değişimlerine karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Yayla yollarında ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların da don ve kar riskine karşı önlem almalarının önem taşıdığı ifade edildi.

Eylül ayının son haftasında etkili olması beklenen soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde olacağı gibi Yozgat'ta da kışı erken hissettirecek.