Bu olay sonrası kamuoyunun dikkatini çeken Eylem Tok'un kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. Peki, Eylem Tok kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

EYLEM TOK KİMDİR?

Eylem Tok, Türkiye’nin önde gelen yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. İktisat ve psikoloji eğitimi almış olan Tok, edebiyat dünyasında adından sıkça söz ettiren bir isimdir.

KARİYER BAŞARILARI

Tok, çok satanlar listesine giren romanlarıyla tanınmaktadır. Ayrıca, senaryosunu yazıp yönettiği filmleri uluslararası film festivallerinde gösterilmiştir. Kendisini "masalcı" olarak tanımlayan Eylem Tok, çocuklar ve gençler için de kitaplar kaleme almaktadır.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN EYLEM TOK KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Oğlu ile birlikte ABD’ye kaçan ve kırmızı bültenle aranan Eylem Tok’un yaşı ve memleketi hakkında bilgiler de araştırılmaktadır. Ancak, bu bilgilere dair net bir veri bulunmamaktadır.