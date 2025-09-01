45 yaşındaki şahıs, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Tabancayla Vuruldu (2)

Bir binada meydana gelen olayda; E.U.'nun (45) evine giren yakınları, onu tabancayla vurulmuş halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından E.U.'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Çakır Sokakta gerçekleşti.

Kaynak: İHA