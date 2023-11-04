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“Eti İsrail malı mı? Eti Türk malı mı? Eti hangi ülkenin ürünü?” Vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik…

Son zamanlarda bazı vatandaşlar, Eti markası hakkında bazı sorular sormaktadır. Bu soruların başında, Eti'nin boykot edilip edilmediği ve Eti ürünlerinin İsrail malı olup olmadığı yer almaktadır. İşte bu konular hakkında detaylar:

Eti, Türkiye merkezli bir gıda şirketidir. Şirket, Türkiye sınırları içinde üretim yapmaktadır ve ürünlerinin büyük bir kısmı Türk gıda standartlarına ve yönetmeliklerine uymaktadır. Dolayısıyla Eti'nin ürünleri genel olarak Türk gıda endüstrisinin bir parçasıdır.

Eti'nin İsrail ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. Şirketin ürünleri uluslararası pazarlarda satılmaktadır, ancak bu, İsrail ile bir ilişkisi olduğu anlamına gelmez. Eti'nin ana işletme merkezi Türkiye'de bulunmaktadır ve ürünlerinin üretimi Türkiye'de gerçekleştirilmektedir.

Bu nedenle, Eti ürünleri genellikle Türk gıda endüstrisinin bir parçası olarak kabul edilir. Ancak, herhangi bir güncel boykot kampanyası ya da İsrail ile ilgili herhangi bir bağlantı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen tüketiciler, güncel kaynaklara başvurarak daha fazla detay öğrenebilirler.