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“Blendax İsrail malı mı? Blendax Türk malı mı? Blendax hangi ülkenin ürünü?” Vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik…

Blendax, saç bakım ürünleri ve şampuanlar konusunda uzmanlaşmış bir markadır. 1876 yılında kurulmuş olan bu marka, uzun bir geçmişe sahiptir.

Blendax, 1960'lı yıllarda Türkiye pazarına giriş yaparak Türkiye'nin ilk şampuan markası olma unvanını kazanmıştır. Türk tüketicileriyle uzun yıllardır buluşan bu marka, kalitesi ve çeşitliliği ile tanınmaktadır.

2016 yılında Blendax, Almanya merkezli Henkel Ag & Co. Kgaa tarafından satın alınmıştır. Türkiye'de ise Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş. çatısı altında faaliyet göstermektedir.

Sonuç olarak, Blendax Türkiye pazarında yer alan köklü bir markadır ve Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İsrail ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Blendax ürünleri Türkiye'deki tüketicilere güvenilir bir seçenek sunmaktadır.