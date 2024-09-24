Gazeteci İsmail Küçükkaya, erken seçim tarihine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaparak, 2026 sonbaharında bir seçim hazırlığı olduğuna dikkat çekti. Yerel seçimlerde ikinci parti konumuna düşen AK Parti'nin, birçok büyükşehir belediyesini kaybetmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin Türkiye'nin birinci partisi olarak öne çıkması, siyasi atmosferdeki tartışmaları derinleştiriyor. Ekonomik krizin etkisiyle artan baskılar, CHP'nin erken seçim talebini daha güçlü bir şekilde gündeme getirmesine neden oldu.

Küçükkaya, Halk TV’deki "Yeni Bir Sabah" programında yaptığı açıklamada, “Yazın bir kenara” diyerek edindiği bilgilerin doğrultusunda 2026 sonbaharında bir erken seçim planı yapıldığını belirtti. Küçükkaya, "Edindiğim izlenim doğru ise ki daha 14 Mayıs seçimi ile ilgili doğru izlenim paylaşmıştık. 2026 sonbaharında seçime hazırlanıyorlar Ankara'da. İki tarafta. Evet erken seçim kararı alınacak. Böylece Cumhurbaşkanı aday olabilecek. Özgür Özel tarafı CHP tarafı olur verecek” dedi.

Küçükkaya, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim tarihini ise 10 ay öncesinden tahmin ederek sosyal medyada duyurmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, 2025 Kasım ayını işaret etti. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Meclis'ten 360 milletvekilinin erken seçim kararı alması gerektiğini ifade etti.