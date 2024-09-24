Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili dava, 30 Eylül 2024 tarihinde görülecek. Peki bugüne kadar ne oldu? Detaylar haberimizde…

Sinan Ateş, 1984 yılında Balıkesir’de doğmuş, Bursa’da büyüyerek lise yıllarından itibaren Ülkü Ocakları’nda aktif bir rol almıştır. Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış ve 2019 yılında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığı'na atanmıştır. Ancak, 2020 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevden alınmıştır. Siyasi duruşuyla, muhalif bir çizgi izlediği öne sürülmüştür.

SİNAN ATEŞ'İN ÖLÜMÜ

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da, arkadaşı Selman Bozkurt ile birlikte yürüyüş yaparken silahlı saldırıya uğramıştır. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmış ve hastanede yaşamını yitirmiştir. Saldırı sonrası Ateş'in cenaze törenine binlerce kişi katılmıştır.

SİNAN ATEŞ DAVASI

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili dava, 30 Eylül 2024 tarihinde görülecek. Dava kapsamında 22 tutuklu sanık yargılanmaktadır. Ailesi, süreci "siyasi uzantılarla aradaki bağı koparmaya çalışmakla" eleştirmektedir.

BİLİRKİŞİ RAPORU VE GELİŞMELER

23 Eylül'de ortaya çıkan bilirkişi raporunda, faillerin Ateş'in Eray Özyağcı'nın silahından çıkan kurşunlarla öldüğünü teyit edilmiştir. Failler Eray Özyağcı ve Doğukan Çep, Sinan Ateş'in yanındaki arkadaşı tarafından vurulduğunu iddia etmiştir.

İDDİANAME VE SUÇLAMALAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, toplam 39 kişiden 22'si tutuklu olarak yargılanmaktadır. İddianame, faillerin ortak hareket ettiği, bazı sanıkların ise azmettirici olduğu iddialarını içermektedir. Ayrıca, bazı sanıkların suça yardım ettikleri iddia edilmiştir.

ELEŞTİRİLER VE İDDİANAMENİN TARTIŞILMASI

Ateş'in ailesi ve bazı hukukçular, iddianamenin eksik olduğunu ve birçok önemli detayı göz ardı ettiğini savunmaktadır. İddianamede, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in ifadesinin yer almaması da eleştirilmektedir.

DURUŞMA SÜRECİ

Duruşmalar, 1 Temmuz 2024 tarihinde başlamış ve birçok tanık dinlenmiştir. Siyasi figürler ve kamuoyu, duruşmaları takip etmektedir. Sanıklar, ifadelerinde suçlamaları reddetmekte ve durumu komplo olarak nitelendirmektedir.