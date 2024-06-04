Galatasaray'da Sportif AŞ'deki görevinden ayrıldığı iddia edilen Erden Timur hakkında merak edilenlere bu haberde yanıt veriyoruz. Peki, Erden Timur kimdir? Erden Timur istifa etti mi? İşte Erden Timur'un biyografisi, yaşı, doğum yeri ve istifa durumuna dair detaylar.

ERDEN TİMUR KİMDİR?

Erden Timur, 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğdu. 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı. Ardından London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına başladı. Ancak, babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye döndükten sonra aile şirketlerine ait bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne adım attı.

2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında NEF Gayrimenkul markasını kurdu. Başta İstanbul olmak üzere Bodrum ve Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı. Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre 400 milyon dolar servetiyle Türkiye'nin en zengin 100 kişisi arasında yer alıyor. 2015 yılında, dağıtılabilir kârın en az yüzde 51'ini toplumsal fayda sağlamak amacıyla Nef Vakfı'nı kurdu.

11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından, Erden Timur Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaya başladı.

ERDEN TİMUR İSTİFA MI ETTİ?

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Timur'un görevinden istifa edip etmediği ve istifa nedenleri hakkında açıklamalar yapılması bekleniyor. Gelişmeleri yakından takip ederek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.