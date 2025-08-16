Buna göre Türkiye genelinde konut satışları temmuzda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,4 yükseldi ve 142 bin 858 adet olarak gerçekleşti. Yozgat’ta ise 776 satış gerçekleşti.

Bu satışların 18 bin 425 adedi kredi çekilerek gerçekleşti. Toplam içinde kredili satışların payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz Satışları

Bu arada Ocak-temmuz döneminde satışlar yüzde 24,2 artarak 834 bin 751 adede yükseldi. Bu veri tüm zamanların en yüksek ikinci ocak-temmuz rakamı oldu. 7 aylık zirve, 854 bin 126 adet satışla 2020’de görülmüştü.

Yılın ilk 7 ayında ipotekli konut satışları da yüzde 93,2 artarak 121 bin 515 oldu. Faiz oranlarındaki yüksek seyre rağmen kredili satışların yaklaşık iki kat artması dikkatlerden kaçmadı.

Temmuzda aylık bazda bu yılın en yüksek satış rakamına da ulaşıldı. Son veri ile birlikte iller bazında 7 aylık satış rakamları da belli oldu. İstanbul’da Ocak-Temmuz 2025 döneminde 139 bin 635 konut satışı gerçekleşti.

Aynı dönemde Ankara’da 75 bin 93 ve İzmir’de de 49 bin 679 konut satıldı. 3 büyük şehirde satışlarda artış oranları yılın ilk 7 aylık döneminde sırasıyla %16,73, %9,10 ve %5,95 oldu. Yozgat’ta ise 7 aylık satış sayıları 3 bin 705 oldu.

En Çok Rağbet Gören İller

3 büyük il hariç tutulduğunda konut alımlarının en yüksek seyrettiği ve yatırımcının en fazla ilgi gösterdiği ilk 10 şehir ve satışlarda yaşanan artış oranı ise şöyle gerçekleşti:

1-Antalya: 44 bin 813 adet

2-Mersin: 29 bin 519 adet

3-Bursa: 28 bin 362 adet

4-Kocaeli: 20 bin 287 adet

5-Konya: 19 bin 686 adet

6-Gaziantep: 22 bin 330

7-Tekirdağ: 20 bin 599 adet

8-Balıkesir: 19 bin 63 adet

9-Adana: 18 bin 870 adet

10-Kayseri: 18 bin 504 adet

44-Yozgat: 3 bin 705 adet