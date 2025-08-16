Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen II. Yaşlılık Şurası hazırlıkları kapsamında Yozgat’ta İl Yaşlı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştayda, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik mevcut politika, hizmet ve uygulamalar değerlendirildi; geliştirilmesi gereken alanlara ilişkin görüş ve öneriler alındı.

Toplantıya kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ile yaşlı birey temsilcileri katıldı. Katılımcılar, yaşlıların toplumsal hayata aktif katılımı, sağlık ve bakım hizmetleri, sosyal destek mekanizmaları ve kültürel mirasın korunmasına dair önerilerini paylaştı.

Çalıştay sonunda, Yozgat’a yönelik yaşlı hizmetlerinin güçlendirilmesine ilişkin çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri raporlaştırılarak II. Yaşlılık Şurası’na sunulmak üzere Bakanlığa iletilmesine karar verildi.