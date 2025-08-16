AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, 19 Ağustos 2025 Salı günü Yozgat il merkezi ve ilçelerinde “Türkiye Yüzyılı” vizyonu ve “Terörsüz Türkiye” hedeflerinin anlatılacağı kapsamlı bir program gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kandemir, programın AK Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan özel bir etkinlik kapsamında düzenleneceğini belirterek, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başta olmak üzere bölge ve çevre illerden birçok milletvekilinin de programa katılacağını ifade etti.

Tüm Basın Mensupları Davetli

Merkezdeki katılımcılar arasında Belgin Uygur (Genel Başkan Yardımcısı), Abdulkadir Akgül (Yozgat Milletvekili) ve Süleyman Şahan (Yozgat Milletvekili) yer alacak.

Başkan Kandemir, tüm basın mensuplarını programa davet ederek, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına göstereceğiniz ilgi ve katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Program, 19 Ağustos 2025 Salı günü saat 11.00’de Bilal Şahin Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.