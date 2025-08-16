Akdağmadeni’nde Geniş Uygulama

Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçede “Asayiş, Trafik ve Huzur” uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında seyir hâlinde ve sabit yol kontrollerinin yanı sıra umuma açık yerler de denetlendi.

Yapılan çalışmalarda, 17 kıraathane kontrol edildi, 161 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı, 47 araç sorgulandı, 5 park ve bahçe denetlendi, Otogar ve çevresi, metruk binalar, KYK ve lise yurtları ile üniversite çevresi kontrol edildi.

İlçe emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, trafik ve asayiş denetimlerinin aralıksız devam edeceğini duyurdu.