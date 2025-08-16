Başkan İnce, ziyarette, pazarın altyapısı ve düzeni hakkında bilgi alan İnce, esnafın önerilerini ve ihtiyaçlarını not aldı.

Müjdeyi Paylaştı

İnce, vatandaşlarla sohbet ederek düşünce, öneri ve temennilerini aldı. Ziyaret sırasında, sebze pazarının üstünü kapatacak ve hem esnaf hem de vatandaşlar için daha konforlu bir alışveriş ortamı sağlayacak projeye ilişkin müjdeyi de paylaştı. Projenin, ilçedeki ticaretin ve sosyal yaşamın gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

İnce yaptığı açıklamada, “İlçemizin gelişimine katkı sunacak her fikri önemsiyor, halkımızla kurduğumuz gönül bağını daima güçlü tutmaya gayret ediyoruz. Esnafımızın sorunlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek, belediyecilik anlayışımızın temelini oluşturuyor. Bu projeyle hem esnafımız hem de vatandaşlarımız daha modern ve güvenli bir pazar alanına kavuşacak” ifadelerini kullandı.