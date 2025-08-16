AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara engelli akülü araç, tekerlekli sandalye, hasta yatağı ve yürüteç desteğinde bulunduklarını açıkladı.

Şahan yaptığı açıklamada, desteklerin yalnızca birer araç olmadığını, aynı zamanda hayatı kolaylaştıran ve “yanınızdayız” mesajı veren bir kardeşlik eli olduğunu vurguladı.

Milletvekili Şahan, “Her zaman olduğu gibi milletimizin hizmetindeyiz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha güzel günlere ulaşacağız inşallah” ifadelerini kullandı.