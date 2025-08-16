Çalışmalar sırasında molada olan işçilerle bir araya gelen Yıldız, özverili gayretlerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Sıcak havaya rağmen çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Yıldız, “Köylerimizin ulaşım kalitesini artırmak için yürütülen bu çalışmalar, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak. Emeği geçen tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.

Yıldız, köy yollarının modernizasyonu için yatırımların devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmasının öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.