Havalimanı’nda sona gelindi

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Yozgat Havalimanı inşaat sahasına yaptığı ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Şahan, inşaat çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, Bakan Uraloğlu’nun sahadaki incelemeleri sırasında müjdeyi verdiğini söyledi.

“İnşallah seneye havaalanımızı açıyoruz. Yozgat’ımızın yıllardır beklediği bu önemli yatırımda sona yaklaşıyoruz” diyen Şahan, havalimanının tamamlanmasının ardından ilde ulaşım imkanlarının genişleyeceğini vurguladı.

Şahan, yatırımın Yozgat’ın sağlık, eğitim, sanayi ve turizm alanlarında önemli bir sıçrama yapmasını sağlayacağını ifade etti.