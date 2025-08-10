Yapılan faaliyetler kapsamında toplam 2 bin 235 vatandaş, çeşitli güvenlik uygulamaları ve projeleri hakkında kapsamlı şekilde bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, bilgilendirme faaliyetlerinde öncelikli olarak 112 Acil Çağrı Sistemi, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), UYUMA mobil güvenlik uygulaması ve dolandırıcılık konuları detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca, narkotikle mücadele kapsamında “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “Narkotik Varsa (NARVAS)” projeleri hakkında da vatandaşlara önemli bilgiler aktarıldı.

Bu kapsamda, polis ekipleri tarafından halkın bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantıları, seminerler ve saha çalışmaları gerçekleştirildi. Program süresince vatandaşlara, söz konusu projelerin işleyişi, kullanımı ve faydaları anlatılırken, bilgilendirici broşür ve materyaller de dağıtıldı. Bu sayede, özellikle kadınların ve gençlerin güvenliği ile toplumun genelinde dolandırıcılık ve narkotik suçlarına karşı farkındalığın artırılması hedeflendi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, “Toplum Destekli Polislik faaliyetleriyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve onların bilinçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İl merkezi ve ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz bu bilgilendirme faaliyetleri, halkımızın güvenlik konularında bilinçli adımlar atmasına yardımcı olacaktır. Çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek” açıklamasında bulundu.

Bu uygulamalar, Yozgat’ta kamu düzeninin korunması ve vatandaşların günlük yaşamlarını daha güvenli sürdürmelerine destek olma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.