Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bina girişlerine kamera ve sensörlü ışık sistemleri yerleştirilerek güvenlik standartlarını yükseltmesi gerektiğini söylediler.

Giriş veya zemin katta oturanların pencerelerine demir parmaklık yaptırması gerektiğini ifade eden yetkililer, tanımadıkları ve güvenmediğiniz kişileri satıcı, falcı ve dilencileri evlerine, apartmanlarına ya da iş yerlerine almamaları gerektiğini belirterek şu açıklamada bulundular, “Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe dışından gelebilecek hırsızlara karşı ilçe halkımızın ikametlerine ve iş yerleri kapılarını iyice kilitlediklerinden emin olmaları gerekmektedir. Evlerinden yarım saat dahi ayrılsalar daire ve müstakil evlerinin dış kapılarını 3 kilit sistemiyle kilitlemeleri gerekmektedir.” dediler.

Müstakil evde oturanların ve apartmanlarda oturanların mutlaka giriş kapılarına güvenlik kamerası takmaları gerektiğini ifade eden yetkililer müstakil evlere, apartmanlara otomatik kapı taktırmalarının hırsızlığa karşı caydırıcı olacağını söylenen Yerköy ilçe emniyet müdürlüğü yetkilileri, bu tedbirlerin alınmasının ev ve iş yeri sahiplerinin güvenliği için oldukça önemli olduğunun belirttiler.

Ayrıca, evlere genelde 2-3 Çingen kadının girdiğini ifade eden yetkililer şüpheli gördükleri durumda hemen 155 veyahut 112’yi arayarak polise ihbarda bulunmalarının menfaatlerine olacağının altını çizdiler. Haber Merkezi