BARÜ Bartın Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’ndan gelen istek üzerine 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü Zoom üzerinden gerçekleştirilen "Proje Döngüsü Yönetimi Semineri" kapsamında Prof. Dr. Mustafa Böyükata, akademisyen ve öğrencilerle etkileşimli bir etkinlik gerçekleştirdi.

BARÜ Bartın Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Hacer Yalnız Dilcen’in kısa selamlama ve hoş geldin konuşmasıyla başlayan sunum Yüksekokul’dan Öğretim Görevlisi Aslı Saldamlı’nın moderatörlüğünde yürütüldü.

Sunumunda, kırsal kesimdeki okullara yönelik yürüttüğü gönüllülük çalışmalarından ve kırsal kesimlerde hayata başlayıp bilimle uğraşan öncü insanlardan örneklerden de bahseden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje tabanlı çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Nitelikli bir proje için iyi bir konu seçimi, ön hazırlık aşamasında projeler için iyi bir planlama yapılması ve proje yazımı süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konuları irdeleyerek teknik bilgiler paylaşan Prof. Dr. Böyükata, bilimsel araştırmalara ilgi duyan öğrenciler için TÜBİTAK destek programlarını da ele aldı ve akademisyenlerin danışmanlık rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Farklı üniversitelerden de katılımların olduğu seminerden 60 civarında kişi yararlandı. Kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata konuşmasında, ilk defa proje yapmak isteyen öğrencileri de yüreklendiren ifadelere çokça yer verdi.

Katılımcıları memnuniyetlerini ve yüz yüze uygulamalı eğitim almak istediklerini ifade ettikleri buluşmanın sonunda Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yaptığı değerlendirmede, proje faaliyetleriyle öğrenci merkezli bir eğitimi daha etkin hale getirdikleri belirtti ve “Bugün bu semineri sonuna kadar izleyenleri görmek umut verici düzeydedir. Daha önce üniversitemizde verilen eğitimler çekirdek oldu, tohum oldu ve şimdi ürünlerini alıyoruz. Her seminerde yeni açılımlar ortaya çıkıyor. ‘Ne olmalıyızdan çok ne yapmalıyız’ sorusunu kendimize sürekli sormalıyız sorusuna değinilmesi çok yerindeydi” dedi ve üniversitelerine, Türkiye’de yükseköğretim alanına ve ilkemizin geleceğine yönelik yaptığı fedakârca çalışmalarına vurgu yaparak Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti. Haber Merkezi