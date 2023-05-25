Yapılan güncellemeler hakkında KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık açıklamada bulundu.

Düzenlemeye ilişkin yönetmelik değişikliği 25.05.2023 tarih ve 32201 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığını belirten İl Müdürü Işık “Yapılan yönetmelik değişikliği ile İşletmelerin KOBİ tanımı tayininde kullanılan kriterler yeniden belirlendi” dedi.

ÜST LİMİT ARTTIRILDI

Söz konusu yönetmelik değişikliği ile KOBİ vasfına haiz olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço üst limitin arttırıldığını vurgulayan Işık, “İşletmelerin ölçek sınıfı ve KOBİ vasfı belirlenirken kullanılan yıllık net satış hasılatı ve mali bilanço üst limitleri şu şekilde belirlenmiştir; 10 kişiden az çalışanı olan Mikro Ölçekli İşletme için 5 milyon liradan 10 milyon liraya, 50 kişiden az çalışanı olan Küçük Ölçekli İşletme için 50 milyon liradan 100 milyon liraya, 250 kişiden az çalışanı olan Orta Ölçekli İşletme için 250 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltilmiştir. Buna göre; 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanacaktır” şeklinde konuştu.

PROGRAMDAN YARARLANACAKLAR

Yapılan değişiklik ile günümüz koşullarına göre yeniden belirlenen yeni KOBİ tanımıyla daha fazla işletmenin KOSGEB Destek Programlarından yararlanmasına imkan sağlandığının altını çizen Işık, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişiklik 25.05.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi