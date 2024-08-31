Emekli olunca ne yapacağız
Kimse sus diyemez ötebiliriz
Gayri bağımsızız hür olacağız
Akşama kadarda yatabiliriz
Devletten maaşım aşımız hazır
Her işe eğilir başımız hazır
Telaşa etmeyin işimiz hazır
Yol alıp kaldırım satabiliriz
Her işin bir başı birde sonu var
Bir yanı bolluksa öbür yanı dar
Yediğimiz zarar ettiğimiz kar
Dişten artar karı katabiliriz
Düşünüp de bizi etmeyin keder
Zaten ayın başı gelmeden gider
Hanımlar dövüşüp evi terk eder
Çarşıda havayı atabiliriz
Artık bizim ile yarışamazlar
Bulup kolay kolay görüşemezler
Politika yapsak karışamazlar
Vekillere bile çatabiliriz
Sanma ki geçen gün geriye gelir
Bu gerçeği zaten hepimiz bilir
Kolesterol çıkar şeker yükselir
Üç beş tane hapı yutabiliriz
Holding kurar hisseleri satarız
El çalışır biz yan gelir yatarız
Yalan mı yok bol keseden atarız
Zarar edip belki batabiliriz
Anlatırken bile dilimiz şişti
Elde yok ya biraz işler değişti
Oturur kahvede oynarız pişti
Ütülürsek bizde ütebiliriz
Âşık İdris şiir yazmaya değer
Arada dolaşıp gezmeye değer
Kırk yaşından sonra azmaya değer
Bol savurup fazla tutabiliriz