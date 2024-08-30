Şu yalan dünyaya gönlünü verme
Kurtulan olmadı ecel elinden
Ben ozanım diye göğsünü germe
Kurtulan olmadı ecel elinden
Hızır İlyas ile dünyayı gezdi
İskender âlemi seyredip sezdi
Sultan Süleyman’a eceli yazdı
Kurtulan olmadı ecel elinden
Hazreti Ali de çok idi hüner
Ölüm pehlivandır herkesi yener
Yiğit olan bile aslına döner
Kurtulan olmadı ecel elinden
Zaloğlu Rüstem’in vasfını dinle
Şeytan bile ona saldırdı kinle
Cansız beden kalır örtülür sinle
Kurtulan olmadı ecel elinden
Nefis eyledi iblis göğsünü gerdi
Fesatlık yoluna postunu serdi
Firavun âlemde eşsizim derdi
Kurtulan olmadı ecel elinden
Fakir olanlara kıvırma burun
Mümin olanlarla yaşanmaz sorun
İdris’im dünyada zengindi karun
Kurtulan olmadı ecel elinden
Uzaktan yakından herkes gelirdi
Müminler şahsından feyiz alırdı
Kalsa dünya Muhammed’e kalırdı
Kurtulan olmadı ecel elinden