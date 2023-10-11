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Milyonlarca emekli vatandaşı mutlu edecek bir haberle karşınızdayız. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile artık Türkiye genelinde 81 ilde yaşayan emekliler için kaplıca tedavileri ücretsiz hale geliyor. SGK'nın sunduğu bu önemli hizmetin detayları...

KAPLICA MASRAFLARI SGK TARAFINDAN KARŞILANACAK

SGK, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarını ilgilendiren bu müjdeli haberle birlikte kaplıca tedavileri artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yer alacak. Bu sayede emekli, dar gelirli ve sağlık sorunları yaşayan vatandaşların kaplıca tedavi masrafları devlet tarafından karşılanacak. SGK'nın belirlediği şartları yerine getiren vatandaşlar, kaplıca tedavilerinden ücretsiz yararlanabilecekler. Ayrıca yol, refakatçi ve gündelik masrafları da bu hizmetin kapsamına dahil edilecek.

GÜNDELİK ÜCRET DESTEĞİ

Gündelik ücret desteği olarak, il içi sevklerde (ilçe-merkez arası) 23 TL ve şehirlerarası sevklerde ise 46 TL ödeme yapılacak. Ayrıca kaplıca tedavisine gidebilmek için yol parası desteği de sağlanacak. Bu destekler için biletlerin SGK'ya ibraz edilmesi gerekecektir.

SAĞLIK KURULU RAPORU VE ŞARTLAR

Kaplıca tedavilerinden ücretsiz yararlanmak için vatandaşların resmi sağlık kurumlarından en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekimi tarafından verilen sağlık kurulu raporu alması gerekmektedir. Sağlık raporunda tedavi türü, seans sayısı ve önerilen tedavi süresi gibi bilgilere yer verilmesi gereklidir.

TEDAVİ İÇİN 30 SEANS SINIRLAMASI

SGK'nın karşılayacağı seans sayısı 30 olarak belirlenmiştir. Bazı hastalıklar için fizik tedavileri 30 seanstan fazla olabilmektedir, ancak SGK tarafından karşılanan sınırlama 30 seanstır. Tedavi görmek isteyen kişilerin 15 gün içinde tedaviye başlamaları gerekmektedir.

KAMPANYADAN YARARLANMA ŞARTLARI

Kaplıca tedavilerinden yararlanabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Sağlık kurulu raporu gereklidir ve raporun düzenlendiği gün dahil 5 iş günü içinde kaplıca tesisine başvuru yapılmalıdır. Bu süre aşıldığında, 6 ay içinde sevk belgesi gerekmektedir. SGK, her hasta için en fazla 21 günlük ödeme yapmaktadır.

TEDAVİ KAPSAMINA GİREN HASTALIKLAR

Kaplıca tedavisi, romatizmal hastalıklar, kas ve eklem ağrıları, iskelet sistemi rahatsızlıkları, nörolojik ve travmatik hastalıklar, böbrek ve idrar yolu hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, mide ve bağırsak hastalıkları, spor sakatlıkları ve cilt hastalıkları gibi birçok hastalığı kapsamaktadır.

SGK'nın masraflarını karşılayacağı kaplıca tesislerinin listesine 'kaplica.sgk.gov.tr' adresinden ulaşabilirsiniz. Bu kampanya, milyonlarca emekli vatandaşımız için sağlık ve refahlarını artırma fırsatı sunmaktadır.