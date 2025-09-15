Son yıllarda alışveriş merkezlerinden otellere, restoranlardan sinemalara kadar hemen her yerde karşımıza çıkan kamusal el kurutma makinelerine sıkça rastlıyoruz.

Yeni araştırmalar, bu makinelerin sağlığa uygunluk sağlamak yerine zararlı mikroorganizmaları yaydığını ortaya koydu.

Kullanırken iki kez düşünün

Uzmanlara göre özellikle sıcak hava üfleyen el kurutucular, ellerdeki mikropları yok etmek yerine tuvalet havasında bulunan bakterileri daha da hareketlendiriyor.

Bu sayede, klozetlerden havaya karışan zararlı organizmalar cihazın güçlü hava akımıyla doğrudan ellere geri bulaşabiliyor.

Yani elinizi temizlediğinizi düşünüyorken aslında daha çok mikrop taşıyor olabilirsiniz.

Kendiniz Cebinizde Taşıyın

Farklı ülkelerde yapılan sağlığa uygunluk araştırmaları, kâğıt havlunun en güvenli kurutma yöntemi olduğunu defalarca kanıtladı.

Kâğıt havlu kullananların ellerindeki bakteri sayısı hızla azalırken, el kurutma makinesi kullananlarda tam tersi bir sonuç gözlemleniyor.

Bu yüzden uzmanlar, mümkün olduğunda tek kullanımlık kâğıt havlunun tercih edilmesini öneriyor.