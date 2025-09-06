İngiltere'nin yedi farklı bölgesindeki 114 okuldan toplanan toplam 1.923 e-sigara ve e-likit örneği üzerinde yapılan analizde, örneklerin yüzde 13’ünde Spice maddesi bulundu. Londra ve Lancashire bölgelerinde bu oran yüzde 25’e kadar çıktı.

Bir Öğrenci Komaya Girmişti

Geçen yıl, Spice maddesiyle karıştırılmış elektronik sigaralar yüzünden birçok öğrenci hastanelik olmuş, bir öğrenci ise komaya girmişti.

Her Yerden Satın Alınabiliyor

Araştırma, Spice içeren elektronik sigaraların Instagram, TikTok gibi sosyal medya platformları üzerinden kolaylıkla satın alınabildiğini ortaya koydu.

Türkiye’de De Uyuşturucu Madde Tehlikesi Var Mı?

Türkiye’de yaşanan bu yeni gelişmeyle ilgili güncel bir açıklama olmamakla birlikte Antalya’da 15-19 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenen 7. Psikofarmoloji Kongresi’nde uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemlerine ilişkin bilgilerin verildiği etkinlikte açıklama yapan, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Yargıç, son zamanlarda elektronik sigaralarda da bonzai maddesinin görülmeye başladığını vurgulamıştı.

“Kokusuz Olduğu İçin Fark Edilmiyor”

Hastaneye başvuran gençlerin sadece esrar ve elektronik sigara içtiklerini söylediklerini, bonzai aldıklarının farkında olmadıklarını aktaran Prof. Dr. Yargıç, böylelikle gençlerin esrardan 100 kat daha etkili olan bonzainin bağımlısı haline dönüştüklerini söyleyerek bonzainin kokusuz olduğu için fark edilmediğini ve bu yüzden büyük tehlike arz ettiğini söylemişti.