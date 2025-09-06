Karşılaşmadan 3-1'lik set skoruyla galip ayrılan millilerimiz Dünya Şampiyonası'nda finale kaldı. Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Japonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, Japonya'yı 3-1 ile geçti ve turnuvada yarı finale yükseldi. Millilerimiz, mücadeleyi 16-25, 25-17, 25-18 ve 27-25'lik setlerle kazandı.

Tarihte İlk Kez Finaldeyiz

Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükselen A Milli Takım, kupa için finalde İtalya-Brezilya maçının galibiyetiyle mücadele edecek.

Finale Nasıl Geldik?

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.

Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde de Japonya'yı geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

Diğer Karşılaşmalarda Durumlar Nedir?

Organizasyonun güçlü ekiplerinden, son organizasyonun bronz madalyalısı İtalya, çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yenerek üst tura yükselmeyi başardı.

Bir diğer çeyrek final mücadelesinde Brezilya ise organizasyonda sürprizlere imza atan Fransa ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen, son organizasyonun gümüş madalyalısı Brezilya, adını yarı finale yazdırarak İtalya'nın rakibi oldu. İtalya-Brezilya mücadelesi Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda TSİ 15.30'da başlayacak.

Final Maçı Ne Zaman?

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları final maçını 7 Eylül Pazar günü TSİ 15:30'da oynanacak. Ayrıca üçüncülük karşılaşması da pazar günü TSİ 11:30'da başlayacak.