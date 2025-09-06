A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ve Fenerbahçe Opet’in kaptanı Eda Erdem, son dönemde yalnızca sahadaki başarısıyla değil, aynı zamanda da özel hayatıyla da gündemde yerini alıyor. Yıldız sporcunun, eşi Erdem Dündar ile olan 14 yıllık birlikteliği yeniden konuşlmaya başladı.

Erdem Dündar hakkında merak edilenler sosyal medyada artarken, çiftin uzun yıllardır gözlerden uzak ve uyumlu bir ilişki sürdürdüğü biliniyor. Eda Erdem’in kızlık soyadının da “Erdem” olması dikkat çeken bir tesadüf olarak öne çıkıyor.

Eda Erdem Eşi Kimdir?

Evet, Eda Erdem 2011 yılında Erdem Dündar ile evlenmiştir. Çiftin yaklaşık 14 yıldır süren bir evliliği bulunmaktadır.

Erdem Dündar Kimdir?

Eda Erdem’in eşi Erdem Dündar, kamuoyundan uzak bir yaşam sürmektedir. Medyaya yansıyan bilgiler sınırlı olup, mesleği veya biyografisi hakkında doğrulanmış detaylar bulunmamaktadır.

Eda Erdem Kaç Kaşında?

Eda Erdem 22 Haziran 1987’de dünyaya geldi, 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

Eda Erdem Nereli?

Eda Erdem, İstanbul doğumludur.