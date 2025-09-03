Türkiye’de elektrik hizmetlerinde yeni bir dönem geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin işbirliğiyle geliştirilen “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması” artık e-Devlet üzerinden de erişime ulaşılıyor.

Bu yenilik ile vatandaşlar, yaşadıkları elektrik kesintilerini, şebeke arızalarını ya da sokak aydınlatmalarındaki sorunları birkaç adımda hızlı ve güvenli şekilde duyurabilecek.

Böylece hem zaman kaybı hem de bürokratik işlemler en aza indirgenmiş olacak.

E-Devlet’ten Hizmet Sunuluyor

Aslında uygulamanın temeli 2019 yılına dayanıyor. O dönemlerde “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” adıyla yalnızca sokak lambalarındaki arızaları bildirmek için devreye alınan sistem, artan ihtiyaç ve talepler doğrultusunda kapsamlı bir şekilde geliştirildi.

Şu an ise sadece aydınlatma sorunları değil, her türlü elektrik kesintisi ve arıza ihbarını kapsayan bu uygulamanın e-Devlet entegrasyonunda tamamlanmasıyla birlikte yeni döneme adım atıldı.