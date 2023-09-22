İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere yönelik önemli bir bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti yaptı.

Faaliyet kapsamında, öğrencilerin suça sürüklenmesini önlemek, suç mağduru olmalarını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini korumak, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve güvenli bir eğitim ortamında gelişimlerini sürdürmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, öğrencilerin güvenliğini ve iyi bir eğitim almalarını desteklemek amacıyla ilçede okul çevrelerinde bulunan esnafları ziyaret etti.

İl Müdürü Tecimer, ziyaretler sırasında, alınan emniyet tedbirleri ve öğrencilerin korunmasıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunarak esnaflardan destek istedi.

Emniyet Müdürü Tecimer, bu bilinçlendirme faaliyetinin, öğrencilerin daha huzurlu bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerine katkı sağlamak için önemli olduğunu vurgulayarak, esnafın bu çabaya destek vermesinin, toplumun genç neslinin korunmasına ve gelişimine katkı sağlama açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. (Alpaslan Demir)