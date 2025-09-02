Sosyal medyada Ege Fitness olarak tanınan Ege Cinel 1992 İstanbul doğumlu olup 31 yaşında ve aslen Trabzonlu.

Ege Fitness, 16 yaşına kadar İstanbul’da yaşamış sonrasında Amerika’ya taşınarak orada yaşamaya devam etti.

Fitness’a olan tutkusunun yanı sıra araba ve motorsiklet tutkunu olan Ege Fitness tanındığı kitlenin motivasyon kaynağı oldu.

Sağlık Problemi Ne?

Sosyal medya fenomeni Ege Fitness yaptığı paylaşımla hasta olduğunu açıkladı. Kanser olduğunu açıklayan Ege Fitness, "Bunu sizlerle paylaşayım mı emin olamadım. Ama vücudumda uzun sureden beri taşıdığım tümör bulundu. Her zaman dediğim gibi sağlık en büyük zenginliktir. Hayat zorlaşınca, hayat durmuyor, bu yüzden bende durmadım, söz verdiğim gibi 1 haziran fiziğini yine inşa edebildim (1 kg daha yağdan kaybedeceğiz yaz boyunca yavaş yavaş!!) Dünya ne sizin zorluklarınız , ne de benim zorluklarım için duruyor. Bu yüzden sevdiğiniz işi, yaşamınıza daha yasam katan hobilerinizi yapın!! Ben bu süreçte umutluyum, mutluyum ve de çıkarılacak dersler için kendimi şimdiden hazırlıyorum" dedi.