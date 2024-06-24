SPK tarafından halka arzı onaylanan ve talep toplama sürecine girecek olan firmalar arasında Efor Çay Sanayi yer alıyor. Efor Çay eşit dağıtımla halka arz oluyor ve toplamda 90,000,000 lot pay dağıtılacak. İşte, Efor Çay Sanayi halka arz detayları...

EFOR ÇAY NE İŞ YAPAR?

2005 yılında faaliyetlerine başlayan Efor Çay, bugün itibarıyla Türkiye’nin çay sektöründe önemli bir konuma yükseldi. Ülke çapında toplam 49 bin metrekarelik üretim tesislerinde yıllık 60 bin ton çay üretimi gerçekleştiren şirket, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında ve en iyi 5 çay üreticisi arasında yer alıyor. Trabzon Of, Artvin Arhavi ve İstanbul Tuzla’da bulunan toplam üç yaş çay işleme ve üç paketleme tesisi ile Efor Çay, günlük 1011 ton yaş çay işleme kapasitesine sahip. Trabzon/Of’taki tesis, günlük 550 ton işleme kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük yaş çay işleme tesislerinden biridir.

Efor Çay, sektöründe lider olma hedefiyle yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Tokat Erbaa’da 30.000 metrakare arazi üzerine kurulan yeni tesisinde siyah çay, bitki çayları ve soğuk çay üretiminin yanı sıra, sektörde bir ilk olarak kahve üretimine de başlamayı planlıyor. Bu yeni tesis, şirketin ürün yelpazesini genişleterek piyasadaki konumunu daha da güçlendirecek.

Efor Çay, yalnızca yerel pazarda değil, aynı zamanda uluslararası alanda da Türk çayının benzersiz kalitesini dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Dünya çapında farklı ülkelere gerçekleştirdiği ihracatlarla, Türkiye ekonomisine önemli katma değer sağlayan Efor Çay, global pazarda da rekabetçi bir oyuncu olarak öne çıkmakta.

Efor Çay, üretim kapasitesi ve yenilikçi ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin çay sektöründeki yükselen yıldızı olarak dikkat çekiyor. Şirketin geliştirdiği stratejiler ve yatırımlar, hem iç piyasada hem de uluslararası arenada çay sektörünün geleceğine yön verme potansiyeline sahip. Efor Çay’ın sektördeki etkisi, Türkiye’nin çay ve kahve üretimindeki kapasitesini ve itibarını artırarak devam edecek gibi görünüyor.

EFOR ÇAY HALKA ARZ DETAYLARI

· Efor Çay halka arz fiyatı 14,50 TL olarak belirlendi.

· Efor Çay halka arz tarihi 26-27-28 Haziran olarak belirlendi.

· Efor Çay’ın sembolü “EFOR” olarak belirlendi.

· Efor Çay halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL olarak belirlendi.

· Efor Çay halka arzı katılım endeksine uygun.

· Efor Çay halka arzı bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.