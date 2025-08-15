Eda Taşpınar Kimdir?

Moda dünyasının en dikkat çekici isimlerinden Eda Taşpınar, 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Çocukluğunu Moda Deniz Kulübü’nde geçiren Taşpınar, 11 yaşında ailesiyle birlikte Miami’ye taşındı. İki yıl Boca Raton’da eğitim gördükten sonra Türkiye’ye dönerek Robert Koleji’nde eğitimine devam etti. Ancak son yılında ayrılarak modaya yöneldi.

Eğitim hayatına Londra’da devam eden Taşpınar, London College of Fashion’da bir yıl okudu, ardından Central School of St. Martins’te moda eğitimi aldı. Burada okurken Armani, Vivienne Westwood, Stella McCartney ve Maxmara gibi dünyaca ünlü markalarla çalışma fırsatı buldu. Moda haftalarında yer aldı, editörlere asistanlık yaptı ve ayakkabı–çanta tasarımıyla kariyerine adım attı.

Eda Taşpınar Kaç Yaşında?

1 Mayıs 1980 doğumlu olan Eda Taşpınar, 2025 yılı itibarıyla 45 yaşındadır. Uzun yıllardır moda sektöründe varlığını sürdüren Taşpınar, hem tasarım hem de iş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam etmektedir.

Eda Taşpınar Aslen Nereli?

Eda Taşpınar İstanbul doğumlu olsa da ailesi köken olarak Türk ve İsveç’tir. Babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü’nün başkanıdır. İsveç asıllı annesi Suzan Yontun, köklü bir aileye mensuptur. Ayrıca Türkiye’nin ilk Türk heykeltıraşı ve Atatürk’ün heykeltıraşı olan Kenan Yontun, Eda Taşpınar’ın dedesidir.

Eda Taşpınar Boyu ve Kilosu

Güzelliği ve fit görünümüyle tanınan Eda Taşpınar’ın boyu 1.75 metre, kilosu ise 55 kilogram civarındadır. Sağlıklı yaşam tarzı ve spor tutkusu ile formunu koruyan Taşpınar, özellikle yaz aylarında güneşin ve denizin tadını çıkarırken sık sık objektiflere yansımaktadır.

Eda Taşpınar’ın Burcu Nedir?

1 Mayıs doğumlu olan Eda Taşpınar, Boğa burcudur. Kararlı, estetik zevki yüksek ve lüks yaşam tarzına olan ilgisiyle burcunun özelliklerini yansıtmaktadır.

Eda Taşpınar’ın Kariyerinde Moda ve Girişimcilik Başarısı

Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi şirketi olan Yıldız Dükkânı’nı kurarak adını taşıyan markası altında kozmetik sektörüne giriş yaptı. Güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi ürünleri Türkiye genelinde satışa sundu. Bu ürünler kısa sürede büyük ilgi gördü ve markasını yurt dışına da taşıdı.

Kadınları mutlu etmeyi vizyon edinen Taşpınar, Türkiye’de önde gelen markalar için özel aksesuar ve giyim koleksiyonları hazırlamayı sürdürmektedir. Moda dünyasındaki yenilikçi bakışı, onu Türkiye’nin en tanınan tasarımcılarından biri haline getirmiştir.

Eda Taşpınar’ın Televizyon Kariyeri

Eda Taşpınar, medya dünyasında da yer aldı. CNN Türk’te yayınlanan Trendikon programı ile televizyon ekranlarında boy gösterdi. 30 Ekim 2010 tarihinde Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen “Yok Böyle Dans” yarışmasına katılarak farklı bir yönünü izleyicilere tanıttı.

Kariyerine hem moda hem de girişimcilik alanında devam eden Eda Taşpınar, güzellik, stil ve özgün tasarımlarıyla Türkiye’de moda denince akla gelen ilk isimlerden biri olmaya devam etmektedir.