BengüTürk TV'nin başarılı sunucusu Ecem Toplar, son zamanlarda evlilik haberiyle gündeme geldi. Peki, Ecem Toplar kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Kiminle evleniyor? İşte detaylar...

ECEM TOPLAR KİMDİR?

Ecem Toplar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde eğitim almış ve kariyerine gazetecilik alanında adım atmıştır. Milliyet gazetesinde Diplomasi Muhabiri olarak çalıştıktan sonra, şu anda BengüTürk TV’de haber programı sunuculuğu yapmaktadır. Toplar, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezilerine de katılan deneyimli bir diplomasi muhabiridir.

KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Ecem Toplar'ın doğum günü 12 Nisan olarak bilinmektedir, ancak doğum yılı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, Toplar'ın yaşı kesin olarak bilinmemekle birlikte, 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilmektedir.

KİMİNLE EVLENECEK?

Ecem Toplar'ın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile evleneceği konuşuluyor. Çalışma arkadaşları, "Cumhur İttifakı içinde bir kız alıp verme gerçekleşecek" diyerek önümüzdeki günlerde gerçekleşecek düğüne dikkat çektiler. Ancak, düğünün tarihi henüz netleşmemiştir.

GÜNDEMDEKİ DİĞER İSİMLER

AK Parti'den üç isim evlilik hazırlığı yapıyor. AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, eski milletvekili Jülide Sarıeroğlu ile; AK Parti Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Turgut Altınok’un kızı ise iş insanı Efe Bezci ile evlenmeye hazırlanıyor. Bu iki düğünün de tarihi henüz belirlenmemiştir.

Ecem Toplar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve evlilik sürecini yakından takip etmek için bizi izlemeye devam edin.