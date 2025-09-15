15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Damla Sebhan Bozbay, lenfoma hastalığı hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Uz. Dr. Bozbay, lenf sisteminin vücutta lenf sıvısının dolaşımını sağlayan damarlar ve bezlerden oluştuğunu belirterek, “Lenf sıvısıyla vücuttaki zararlı maddeler toplanarak lenf düğümlerinde filtrelenir. Lenf sistemi, kişinin bağışıklığının önemli bir bileşenidir” dedi.

Bozbay, lenfomaların vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin tam olgunlaşamayan formlarının artışı ve işlevsiz hücrelerin birikimi sonucu oluşan kötü huylu hastalıklar olduğunu söyledi.

Çevresel, bulaşıcı ve genetik bazı faktörlerin lenfoma gelişiminde rol oynadığını aktaran Bozbay, pestisitler, çeşitli bakteri ve virüs enfeksiyonları ile HIV enfeksiyonu, organ nakli alıcıları ve genetik immün yetmezlik bozukluğu olan kişilerin risk grubunda olduğunu belirtti.

Bozbay, “Pestisit kullanımının denetlenmesi ve riskli viral enfeksiyon geçiren kişilerin lenfoma açısından takip edilmesi hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Bozbay, lenfomaların Hodgkin (yüzde 15) ve Hodgkin dışı (yüzde 85) olmak üzere iki ana türü bulunduğunu söyledi. Bozbay, hastalık belirtileri arasında boyun, göğüs üst kısmı, koltuk altı ve kasıkta lenf nodu şişliği, ateş, gece terlemeleri, halsizlik, kemik ağrısı, kaşıntı, karın ağrısı, istemsiz kilo kaybı, nefes darlığı, dalakta şişme ve kronik öksürük bulunduğunu belirterek, bu belirtileri gösteren kişilerin mutlaka doktora başvurması gerektiğini vurguladı.

Uz. Dr. Bozbay, muayene, kan tahlilleri ve gerektiğinde biyopsi ile kesin tanının konulduğunu ifade ederek, günümüzde uygulanan tedavilerle başarılı sonuçlar alındığını kaydetti. Bozbay, ayrıca akıllı ilaç tedavilerinin de üzerinde çalışılan yöntemlerden biri olduğunu belirtti.

Bozbay, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü kapsamında tüm dünyada farkındalık artırma etkinlikleri düzenlendiğini hatırlatarak, “Hastaların sağlık kuruluşuna erken başvurusu ve erken tedaviye başlanması başarı oranını artırmaktadır. Hastalık belirtileri olan tüm vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına başvurmaya davet ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.