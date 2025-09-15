Yozgat Bozok Üniversitesi’nde 2025-2026 akademik yılı başladı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, yeni akademik yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, üniversite camiasına sağlık, huzur ve başarı dileklerinde bulundu.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar mesajında, yeni dönemin öğrenci, akademik ve idari personel için hayırlı olmasını temenni ederek, “Bu yıl da Yozgat Bozok Üniversitesi olarak çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış bireyler yetiştirmek için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akredite ve spor dostu üniversiteye yeni katılan öğrencileri tebrik eden Rektör Yaşar, “Bozok ailesinin bir üyesi olarak sadece akademik değil, sosyal ve kültürel gelişimlerinizi de önemsiyoruz. Bilime, araştırmaya ve yeniliklere açık, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek en büyük hedefimizdir” dedi.

Bu yıl üniversiteye 4 bin 500 yeni öğrencinin katıldığını belirten Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu büyük ailede, idari ve akademik personelimizle birlikte 30 bine yaklaşan bir gücü temsil ediyoruz. Bu güç, şehrimizin ve ülkemizin doğru hedeflere ulaşmasında önemli rol oynayacaktır. Üniversitemiz, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bilim-sanayi iş birliklerinde lider olma yolunda kararlı adımlar atmaya devam edecektir. Yeni akademik yılda üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum. Hep birlikte, şehrimizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza inanıyorum.”