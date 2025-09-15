Belediye Başkanı Ulvi Akdemir, yapılan yatırımın kasabada temizlik hizmetlerinin kalitesini artıracağını belirterek, “Araç filomuzu güçlendirerek hem çevremizin temizliğini sağlamak hem de vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Yeni çöp aracının Doğankent’e hibe olarak kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Akdemir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yozgat MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ve belediye yetkililerine şükranlarını iletti.

Başkan Akdemir, kasabada yürütülen temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarının vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Belediye ekipleri, yeni araçla birlikte çöp toplama ve temizlik hizmetlerini daha hızlı ve düzenli şekilde gerçekleştirecek.

Akdemir, vatandaşlara daha hijyenik ve yaşanabilir bir kasaba sunmayı amaçladıklarını belirterek, hizmetlerin kesintisiz süreceğini ifade etti.