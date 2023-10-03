Kimler geldi kimler geçti kapından 
Kaç kere boşalıp dolmuşsun dünya
Kimisini ömür boyu ağlatmış 
Kiminin yüzüne gülmüşsün dünya

Dönersin ortada zararsız gibi 
Ömürler çalarsın tam hırsız gibi
Hiç yaşlanmamışsın bir arsız gibi
Hep dimdik ayakta kalmışsın dünya

Kimini ayırdın sevdiği dosttan 
Kimini âleme eyledin destan 
Kimisine oldun güllük gülistan 
Kimine de zindan olmuşsun dünya 

Kimisi köşeyi dönüp giderken 
Kiminin ocağı sönüp giderken
Kiminin yüreği yanıp giderken 
Sende seyirine dalmışsın dünya 

Kimisi boğulmuş şöhretten şandan 
Kimisi bıkmıştır bu tatlı candan 
Gelenler ayrılmak istemez senden 
Herkesin kalbini çalmışsın dünya

Kimine dar gelir kepçen kaşığın 
Kimine ar gelir ziyan ışığın
Âşık İdris’imde olmuş aşığın 
Benliğimi esir almışsın dünya