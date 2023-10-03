Kimler geldi kimler geçti kapından

Kaç kere boşalıp dolmuşsun dünya

Kimisini ömür boyu ağlatmış

Kiminin yüzüne gülmüşsün dünya

Dönersin ortada zararsız gibi

Ömürler çalarsın tam hırsız gibi

Hiç yaşlanmamışsın bir arsız gibi

Hep dimdik ayakta kalmışsın dünya

Kimini ayırdın sevdiği dosttan

Kimini âleme eyledin destan

Kimisine oldun güllük gülistan

Kimine de zindan olmuşsun dünya

Kimisi köşeyi dönüp giderken

Kiminin ocağı sönüp giderken

Kiminin yüreği yanıp giderken

Sende seyirine dalmışsın dünya

Kimisi boğulmuş şöhretten şandan

Kimisi bıkmıştır bu tatlı candan

Gelenler ayrılmak istemez senden

Herkesin kalbini çalmışsın dünya

Kimine dar gelir kepçen kaşığın

Kimine ar gelir ziyan ışığın

Âşık İdris’imde olmuş aşığın

Benliğimi esir almışsın dünya