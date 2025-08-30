Çalışmaları yerinde inceledi
Devlet Su İşleri (DSİ) 123. Şube Müdürü Nurettin Şenol, Yozgat’ın Kolanlı köyünde yapımı devam eden taşkın kontrol kanalı çalışmalarını yerinde inceledi.
Şenol, incelemeler sırasında yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.
Şenol, projenin tamamlanmasıyla birlikte köyde taşkın riskinin büyük ölçüde azaltılacağı ve tarım arazilerinin korunacağını söyledi.
Şenol, taşkın koruma projelerinin kırsal bölgelerde hem tarımsal üretimi hem de yerleşim yerlerini güvence altına almak açısından önem taşıdığını ifade etti.
Muhabir: Yasin Nazım Kayhan