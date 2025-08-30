Çalışmaları yerinde inceledi

Devlet Su İşleri (DSİ) 123. Şube Müdürü Nurettin Şenol, Yozgat’ın Kolanlı köyünde yapımı devam eden taşkın kontrol kanalı çalışmalarını yerinde inceledi.

Dsi̇ Yozgat’ın Köyünde Çalışmaları Inceledi! (2)

Şenol, incelemeler sırasında yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Şenol, projenin tamamlanmasıyla birlikte köyde taşkın riskinin büyük ölçüde azaltılacağı ve tarım arazilerinin korunacağını söyledi.

Dsi̇ Yozgat’ın Köyünde Çalışmaları Inceledi! (1)

Şenol, taşkın koruma projelerinin kırsal bölgelerde hem tarımsal üretimi hem de yerleşim yerlerini güvence altına almak açısından önem taşıdığını ifade etti.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan