Doğa Lara Akkaya 2001 yılında İstanbul'da doğmuş genç bir oyuncudur. Televizyon kariyerine FOX TV'de yayımlanan "Tozluyaka" dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle adım atmış ve özellikle genç izleyiciler arasında tanınmıştır. Sanatın çeşitli dallarıyla ilgilenmektedir; oyunculuk, yazarlık, müzik ve resim gibi alanlarda aktif olarak çalışmakta ve ileride kendi yazdığı projelerde rol almak istemektedir.

Ayrıca müzik dünyasında da varlık göstermekte, Nova Norda’nın "Zorba" adlı şarkısının klibinde yer almıştır. İlham aldığı yönetmenler arasında Tim Burton ve David Cronenberg gibi karanlık ve gotik temalarla ünlü isimler bulunmaktadır.

2022 yılında birlikte rol aldığı meslektaşı Tayanç Ayaydın hakkında sosyal medyada taciz iddialarında bulunmuş ve bu durum medya gündeminde yer almıştır.