Dilan Bozyel Kimdir?

1985 yılında Diyarbakır’da doğan Dilan Bozyel, hem Diyarbakırlı hem de Kıbrıslı köklere sahip bir sanatçıdır. Annesinin kökeni Kıbrıs’ın Limasol kentine dayanmaktadır. Çocukluk yıllarının bir kısmını Kıbrıs’ta geçiren Bozyel, çokkültürlü bir ortamda büyüdü. Türk, Kürt, Rum, Süryani, Ermeni, Zaza ve Yezidi kültürlerinin bir arada bulunduğu bu coğrafya, onun sanat anlayışını derinden etkiledi.

Dilan Bozyel Kaç Yaşında?

1985 doğumlu olan Dilan Bozyel, 2025 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

Dilan Bozyel Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Genç yaşta yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre evde zaman geçirmek zorunda kalan Bozyel, bu süreçte fotoğrafçılığa ilgi duymaya başladı. Amerikalı ünlü fotoğrafçı Diane Arbus’un eserleri, onun sanatsal bakış açısını şekillendiren en önemli ilham kaynaklarından biri oldu.

Sanat eğitimini Londra’da sürdüren Bozyel, burada fotoğrafçılık, sanat yönetimi ve reklamcılık üzerine çalışmalar yaptı. Eğitim sürecinde uluslararası dergiler için fotoğraf çekimleri gerçekleştirdi ve çeşitli sanat projelerinde yer aldı.

2010 yılında Diesel’in global “Be Stupid” kampanyasında dikkat çekerek uluslararası alanda öne çıktı. Türkiye’ye döndükten sonra ise moda ve sanat dünyasında aktif olarak projeler üretti. Birçok saygın dergiyle iş birliği yaparak hem fotoğrafçı hem de sanat yönetmeni kimliğiyle adından söz ettirdi.

Mehmet Yılmaz Ak ile Akraba mı?

Dilan Bozyel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oyuncu Mehmet Yılmaz Ak ile baba tarafından uzaktan akraba olduklarını iddia etti. Açıklamasında, 16 yaşındayken Mehmet Yılmaz Ak’ın kendisine silah zoruyla birlikte olma baskısı yaptığını öne sürdü. Ancak bu baskıya boyun eğmediğini de özellikle vurguladı.

Dilan Bozyel Neden Gündemde?

2025 yılında sosyal medya üzerinden yaptığı bu açıklama, magazin ve sanat camiasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle Bahar dizisinde “Timur” karakteriyle ekranlarda olan Mehmet Yılmaz Ak hakkındaki bu iddialar, kamuoyunda geniş tartışmalara neden oldu.

Kısaca Dilan Bozyel

Doğum Yılı: 1985

Doğum Yeri: Diyarbakır

Yaşı: 40 (2025 itibarıyla)

Köken: Diyarbakır – Kıbrıs (Limasol)

Meslek: Fotoğrafçı, sanat yönetmeni

Eğitim: Londra’da sanat ve fotoğraf eğitimi

Öne Çıkan Başarı: Diesel “Be Stupid” kampanyasında uluslararası tanınırlık

Gündem: Mehmet Yılmaz Ak hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı taciz iddiaları