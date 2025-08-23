Kanunun 16’ncı maddesi devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesine ilişkin hükümleri kapsıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan ve Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliğe göre maden arama ve işletme izinleri bakanlıkça ruhsat/rödövans süresi dikkate alınarak uygun görülenlere verilecek.

İzin sahipleri bir önceki yılsonuna kadar madencilik faaliyeti yaptığı alandaki rehabilite ve toprak dolgu işlemlerinin safahatı hakkındaki teknik raporu her yıl haziran sonuna kadar verecek.

Kum, çakıl, kayaç (I, II-a, II-b ve II-c grubu madenler) için madencilik faaliyetlerine izinler toplamının 10 hektarı geçmesi durumunda mevcut izinli sahaların rehabilite edilerek geri teslim edilmesinden sonra teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilecek.

Bazı tuz, gaz ve bazı mineraller (III. ve IV. grup madenler) için madencilik faaliyetleri de izinler toplamının 150 hektarı geçmesi durumunda mevcut izinli sahaların rehabilite edilerek geri teslim edilmesinden sonra teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin alabilecek.

Fakat Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden rezervin bitmediği ve madencilik faaliyetinin devam ettiğine dair yazı getirilmesi durumunda geri teslim şartı aranmayacak.