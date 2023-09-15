SPK'nın haftalık bülteninde yayımlanan kararın ardından, meraklı gözler "Simit Sarayı halka arz talep toplama ne zaman başlayacak?" sorusuyla çevrildi. Simit Sarayı halka arz hisse fiyatını 10,24 TL olarak belirlerken, satılacak olan paylar eşit bir şekilde dağıtılacak. İşte, Simit Sarayı halka arzının detayları...

DMR UNLU MAMÜLLER KİMİN?

Dmr Unlu Mamüller şirketinin ana ortakları dört farklı kuruluştur. Şirketin hisselerinin %57,20'si Simit Sarayı'na, %34,06'sı Re-Pie Portföy Yönetimi'ne, %4,69'u Pardus GSYO'ya ve %4,04'ü A1 Portföy Yönetimi'ne aittir.

DMR UNLU MAMÜLLER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Dmr Unlu Mamüller hissesi, halka arz sürecinde 10,24 TL'den satışa sunulacak.

DMR UNLU MAMÜLLER NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Dmr Unlu Mamüller, halka arzını 20-21-22 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirecek. Halka arz için talep toplama süresi ise toplamda 3 gün sürecek.

DMR UNLU MAMÜLLER SEMBOLÜ NE OLACAK?

Dmr Unlu Mamüller Borsa Kodu Dmr Unlu Mamüller hisselerinin sembolü "DMRUN" olarak belirlendi.

DMR UNLU MAMÜLLER HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

DMR Unlu Mamüller'in halka arzının büyüklüğü 768 milyon tl olarak duyuruldu.

DMR UNLU MAMÜLLER HALKA AÇIKLIK ORANI NE KADAR?

Dmr Unlu Mamüller halka arzında açıklık oranı %31,19 olarak belirlendi. Toplamda 75 milyon adet lot dağıtılacak.

DMR UNLU MAMÜLLER KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Dmr Unlu Mamüller, izahnamesini onayladığında, şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin olarak açıklanacaktır. (Haber Merkezi)