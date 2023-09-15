İstanbul Havalimanı'nı kullanacak Yozgatlılar dikkat! Fiyatını görünce dudağınız uçuklayabilir

Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan baklava, İstanbul Havalimanı'nda bir lüks haline geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, baklava fiyatlarının ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Bir dilim baklava için İstanbul Havalimanı'nda 340 lira ödemeniz gerekiyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki bu yüksek baklava fiyatı, vatandaşların alım gücünün azaldığı bir dönemde büyük bir tartışma konusu haline geldi. Yozgatlılar başta olmak üzere İstanbul Havalimanı'nı kullanacak yolcular, tatlı atıştırmalık tercihlerinde bu yüksek fiyatları göz önünde bulundurmalılar.

Havalimanlarında yaşanan bu tür fiyat artışları, tüketicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor ve ekonomik koşullar göz önüne alındığında, seyahat edenler için önemli bir faktör haline geliyor. (Haber Merkezi)