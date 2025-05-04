Divane eyledin gönlümü dilber
Sevdanla yanarım haberin var mı?
Derdimin dermanı sendedir gel ver
İsmini anarım haberin var mı?
Mehtap ol gönlümün her gecesine
Can kurban isminin bir hecesine
Sultan ol gönlümün çık yücesine
Hasreti kınarım haberin var mı?
Gülmeyi unuttum giydim karalar
Seven sevdiğine derdi sıralar
Sevgin hançer oldu beni yaralar
Her gece kanarım haberin var mı?
Kimseler yüzüme gelip bakmıyor
Garip gönlüm seni sever bıkmıyor
Sevginle çağlardı şimdi akmıyor
Kurudu pınarım haberin var mı?
Ne kadar perişan İdris’in hali
Meleğe benzerdi yârin cemali
Gezerken her yanda görsem hayali
Hep seni sanarım haberin var mı?