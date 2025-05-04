Divane eyledin gönlümü dilber

Sevdanla yanarım haberin var mı?

Derdimin dermanı sendedir gel ver

İsmini anarım haberin var mı?

Mehtap ol gönlümün her gecesine

Can kurban isminin bir hecesine

Sultan ol gönlümün çık yücesine

Hasreti kınarım haberin var mı?

Gülmeyi unuttum giydim karalar

Seven sevdiğine derdi sıralar

Sevgin hançer oldu beni yaralar

Her gece kanarım haberin var mı?

Kimseler yüzüme gelip bakmıyor

Garip gönlüm seni sever bıkmıyor

Sevginle çağlardı şimdi akmıyor

Kurudu pınarım haberin var mı?

Ne kadar perişan İdris’in hali

Meleğe benzerdi yârin cemali

Gezerken her yanda görsem hayali

Hep seni sanarım haberin var mı?