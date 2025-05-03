Hasretin canıma yeter yıllardır
Hangi diyardasın söyle sevdiğim
Çektiğim çileler beter yıllardır
Hangi diyardasın söyle sevdiğim
Her gün kaderime umut bağladım
Nehirler misali coştum çağladım
Dağlara taşlara sordum ağladım
Hangi diyardasın söyle sevdiğim
Mah cemalin görünmüyor gözüme
Ateş yaktın köz bıraktın özüme
Bu sevdamız ulaşmaz mı çözüme
Hangi diyardasın söyle sevdiğim
Yerde misin gökte misin bilemem
Ayrı düştü yollarımız gelemem
Aşık İdris hasret yakar gülemem
Hangi diyardasın söyle sevdiğim
Sensiz yaşanır mı böyle sevdiğim