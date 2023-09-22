Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), diri fay haritasında önemli bir güncelleme gerçekleştirdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizde, 5,5 ve üzeri büyüklükte depremlere neden olabilecek 485 diri fay tespit edildi. Türkiye Diri Fay Haritası'na göre ise 45 ilde yer alan 110 ilçe, doğrudan diri fay hatları üzerinde bulunuyor.

DİRİ FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Fay hattı geçen iller arasında Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat gibi bölgeler yer alıyor.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Deprem riski taşıyan bu bölgelerde, afetlere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor. Güncel fay haritası, bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın deprem bilincini artırmak ve güvenli yaşam önlemlerini gözden geçirmelerine yardımcı olacaktır. (Haber Merkezi)