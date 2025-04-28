Kitapta, Kevrina'nın gençlik yıllarında Deniz Gezmiş ile yaşadığı iddia edilen duygusal ilişki ve 1960’ların devrimci atmosferine dair anılar yer alıyor. Yıllarca sakladığı bu anıları kamuoyuyla paylaşan Kevrina, Gezmiş’in kişisel yönlerine ve dönemin siyasi koşullarına ışık tuttu.

Kevrina'nın kitabı, özellikle sosyal medyada ve basında "Deniz Gezmiş’in sevdalı yönünü gösteren bir tanıklık" olarak değerlendirildi. Ancak Aygün Kevrina’nın kişisel geçmişine ve memleketine dair kamuoyuna açık net bilgiler bulunmuyor. Anlatılarından, 1960’ların devrimci gençlik hareketleriyle İstanbul veya Ankara gibi büyük şehirlerde temas halinde olduğu anlaşılıyor.

Kor Kitap tarafından yayımlanan eser, özellikle Evrensel Gazetesi gibi sol eğilimli yayın organlarında tanıtıldı. Kevrina, anılarında dönemin toplumsal mücadelelerine tanıklık eden bir kadın olarak kendi deneyimlerini de aktardı. Kitabın sade ve samimi üslubu sosyal medyada övgüyle karşılandı.

"DENİZ GEZMİŞ İLE ROMANTİK BİR İLİŞKİ YAŞADIĞI" İDDİASI

Aygün Kevrina, kitabında Deniz Gezmiş ile duygusal bir bağ kurduklarını iddia etti. Evrensel Gazetesi'nin tanıtım yazısına göre, Kevrina, "devrim ateşi içinde yaşanan bir sevda"yı yıllarca kalbinde taşıdığını ifade etti. Kitap, Gezmiş’in sadece devrimci kimliğini değil, aynı zamanda duygusal yönünü de gün yüzüne çıkarıyor.

Ancak Kevrina'nın iddialarına dair bağımsız doğrulayıcı kaynaklar bulunmuyor. Ne Deniz Gezmiş Vakfı'ndan ne de dönemin tanıklarından konuyla ilgili bir yalanlama veya doğrulama geldi. Daha önce Selda Bağcan hakkında da Gezmiş ile ilişki yaşadığına dair söylentiler çıkmış, Bağcan bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Kevrina'nın anlatısı ise doğrudan kendi tanıklığına dayanıyor.

KAMUOYUNDA VE SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Kevrina’nın kitabı, özellikle X platformunda geniş yankı buldu. Kullanıcılar, kitabı “Deniz Gezmiş’in bilinmeyen aşk hikâyesi” olarak nitelendirirken, bazıları da anıları “devrimci bir kadının cesur itirafı” olarak değerlendirdi. Ancak bir kısım okur, Kevrina'nın iddialarının tarihsel kanıtlarla desteklenmesi gerektiğini savundu.

"Sırlarım İpte Asılı Kaldı Balım" adlı eser, 2 Mayıs 2025 itibarıyla tüm kitapçılarda satışa sunulacak. Kitap, 1960'ların devrimci gençlik hareketlerinin arka planında şekillenen kişisel bir hikâyeyi gün yüzüne çıkarıyor.