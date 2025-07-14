Hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı ile, perakende satış yapan işletmelerin dijital ödeme sistemlerine geçişi zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Bu sistemin amacı tüm mali işlemlerin tekil ve güvenli sistemlerle takip edilmesini sağlamak.

Yeni düzenlemeye göre, daha önce bu yükümlülükten muaf tutulan basit usule tabi işletmeler ve toptancılar dışında kalan tüm perakendeciler, EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme cihazları kullanmak veya güvenli mobil ödeme sistemlerine uyumlu olması gerekecek. Bu cihazlar sayesinde hem ödeme hem de mali belge aynı anda düzenlenebilecek.

Başka Cihaz Kullanana Yaptırım

Taslağın yürürlüğe girmesiyle birlikte, bir işletmenin başka birine ait ödeme cihazını kullanması tamamen yasaklanacak. Yapılan denetimlerde bazı işletmelerin başkasının POS cihazı üzerinden tahsilat yaptığı ve bu durumun hem kayıt dışı kazanç yaratma hem de sahte gider gösterme gibi sorunları ortaya çıkardı.

Bayilik modeliyle çalışan firmalar için ise belirli şartlar çerçevesinde kısmi bir esneklik sağlanacak. Türkiye genelinde en az 30 bayiye sahip olan firmalar, yazılı bayilik sözleşmesine sahip olmaları ve ödeme fişinde ana firmaya ait bilgilere yer vermeleri koşuluyla, bayilerin cihazlarına ana firmaya ait hesapları tanımlayabilecek.

Ancak bu işlemlerin eksiksiz şekilde Gelir İdaresi’ne bildirilmesi şart. Aksi halde, bayiler de dahil olmak üzere hiç kimse başka bir mükellefin cihazını ya da mobil ödeme sistemini kullanamayacak.

Taslağa göre, yeni nesil ödeme cihazı kullanma zorunluluğu bulunan işletmeler, elektronik ticaret kapsamı dışındaki işlemlerde şu an sanal POS kullanamıyor. Ancak düzenleme hayata geçerse, e-ticaret platformları üzerinden yerleştirilen sanal POS sistemleri aracılığıyla mal ve hizmet satış bedelleri tahsil edilebilecek.