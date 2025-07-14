Hale Kaplan, İstanbul’da doğmuştur. Uzun süredir medya sektöründe aktif olarak bulunan Kaplan, kariyerine ilk aşamada Life Dergisi'nde adım atmıştır. Zamanla yazıları ve analizleri ile dikkatleri çekmiş ve çeşitli medya kuruluşlarında görev sürdürmüştür.

13 Temmuz 2025 senesinde Resmî Gazete kararı ile, TRT Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı. Bununla birlikte Kaplan, Türkiye’nin en büyük kamu yayıncılık kurumunun yönetim kademesinde bulundu.

Gazetecilik kariyerinde özellikle dış politika ve toplum analizleri hakkında yazıları bulunmaktadır.

Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığı, Star Gazetesi’nde Açık Görüş sayfası editörlüğü görevlerinde yer almıştır. Aynı zamanda Times of Türkiye dijital medya platformunda yer alarak burada çeşitli açık oturum programlarında yorum yapmaktadır.